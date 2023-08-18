Кропотина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Агриппина Петрова
Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Кропотин Иван Петров
Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710