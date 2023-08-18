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Кропотина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Кропотин Парамон Петров

Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Ульяна Петрова

Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Агриппина Петрова

Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Кропотин Иван Петров

Отец ребёнка: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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