(Хархавнева) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хархавнева) Мария Сергеевна

Место рождения

село Пятницкое, Уярского района Красноярского края

Дата рождения

19.03.1919

Дата смерти

21.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1919

Отец: Харховнев Сергей

Мать: Василиса Васильевна

село Пятницкое, Уярского района Красноярского края
Бракосочетание
20.11.1937

Муж: Мирошин Иван

Рождение ребёнка
18.10.1938

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Мирошин Иван

Будянка?
Рождение ребёнка
06.02.1941

Сын: Мирошина Анатолий

Отец ребёнка: Мирошин Иван

Будянка?
Рождение ребёнка
11.06.1947

Сын: Мирошина Леонид

Отец ребёнка: Мирошин Иван

Рождение ребёнка
16.07.1951

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Мирошин Иван

красноярский край
Рождение ребёнка
20.04.1953

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мирошин Иван

Рождение ребёнка
07.05.1955

Сын: Мирошина Михаил

Отец ребёнка: Мирошин Иван

Рождение ребёнка
23.01.1960

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Мирошин Иван

Успенка?
Смерть
21.05.1994
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