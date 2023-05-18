(Хархавнева) Мария Сергеевна
Место рождениясело Пятницкое, Уярского района Красноярского края
Дата рождения19.03.1919
Дата смерти21.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1919
Отец: Харховнев Сергей
Мать: Василиса Васильевна
село Пятницкое, Уярского района Красноярского края
Бракосочетание
20.11.1937
Муж: Мирошин Иван
Рождение ребёнка
18.10.1938
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Мирошин Иван
Будянка?
Рождение ребёнка
06.02.1941
Сын: Мирошина Анатолий
Отец ребёнка: Мирошин Иван
Будянка?
Рождение ребёнка
11.06.1947
Сын: Мирошина Леонид
Отец ребёнка: Мирошин Иван
Рождение ребёнка
16.07.1951
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Мирошин Иван
красноярский край
Рождение ребёнка
20.04.1953
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мирошин Иван
Рождение ребёнка
07.05.1955
Сын: Мирошина Михаил
Отец ребёнка: Мирошин Иван
Рождение ребёнка
23.01.1960
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Мирошин Иван
Успенка?
Смерть
21.05.1994