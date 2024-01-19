Афиногенова Устинья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Николаев Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мартынов (Афиногенов) Михаил Мартынович
Отец ребёнка: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович
Рождение ребёнка
08.02.1884
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Мартынов (Афиногенов) Василий Мартынович
Отец ребёнка: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Мартынов (Афиногенов) Алексей Мартынович
Отец ребёнка: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1884