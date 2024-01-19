Афиногенова Устинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афиногенова Устинья Дмитриевна

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1884

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Николаев Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мартынов (Афиногенов) Михаил Мартынович

Отец ребёнка: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.02.1884

Сын: Мартынов (Афиногенов) Иван Мартынович

Отец ребёнка: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Мартынов (Афиногенов) Василий Мартынович

Отец ребёнка: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Мартынов (Афиногенов) Алексей Мартынович

Отец ребёнка: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович

Смерть
После 1884
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