Федоров Николай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти27.12.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Перетокина Нина
Мать ребёнка: Федорова Елизавета
Рождение ребёнка
14.08.1936
Дочь: Комлева Александра
Мать ребёнка: Федорова Елизавета
Рождение ребёнка
?.01.1940
Сын: Федоров Леонид
Мать ребёнка: Федорова Елизавета
Рождение ребёнка
20.09.1942
Дочь: Носелевская Фаина
Мать ребёнка: Федорова Елизавета
Смерть
27.12.1963