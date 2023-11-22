Федоров Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Николай Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

27.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Перетокина Нина

Мать ребёнка: Федорова Елизавета

Рождение ребёнка
14.08.1936

Дочь: Комлева Александра

Мать ребёнка: Федорова Елизавета

Рождение ребёнка
?.01.1940

Сын: Федоров Леонид

Мать ребёнка: Федорова Елизавета

Рождение ребёнка
20.09.1942

Дочь: Носелевская Фаина

Мать ребёнка: Федорова Елизавета

Смерть
27.12.1963
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