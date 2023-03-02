Агафья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кожемякин Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кожемякин Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Кожемякин Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кожемякин Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Алексей Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Алексей Савельевич

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