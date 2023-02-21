(Марсагишвили) Марехи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марсагишвили Геде
Мать: Роза
Рождение ребёнка
25.?.1988
Дочь: Нана
Отец ребёнка: Папиашвили Нугзар
Рождение ребёнка
25.?.1990
Дочь: Нона
Отец ребёнка: Папиашвили Нугзар
Рождение ребёнка
15.?.1992
Сын: Папиашвили Нугзар
Отец ребёнка: Папиашвили Нугзар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суджашвили Важа
Отец ребёнка: Папиашвили Нугзар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Папиашвили Нугзар