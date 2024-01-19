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Боброва Александра Стефановна

Место рождения

Коровничье, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коровничье, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
12.11.1883 ст.

Муж: Бобров Василий Викторович

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#154 Поручители по жениху: Гаврильцевской волости деревни Реброва крестьянин Михаил Дмитриевич Биляков и Турундаевской волости села Локтунова крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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