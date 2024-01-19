Боброва Александра Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1883 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#154 Поручители по жениху: Гаврильцевской волости деревни Реброва крестьянин Михаил Дмитриевич Биляков и Турундаевской волости села Локтунова крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно