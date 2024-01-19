Букреев Лукьян Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: Букреев Сидор Евдокимович
Мать: не указана
ГАКО ф.184 оп.2 д.17а лл.273об - 274
Рождение ребёнка
1778
Сын: Букреев Алексей Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 454. Л. 441об.
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: не указана
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 675. Л. 38об.
Смерть
До 1816