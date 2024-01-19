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Букреев Лукьян Сидорович

Место рождения

Нижний Теребуж, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Букреев Сидор Евдокимович

Мать: не указана

Нижний Теребуж, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО ф.184 оп.2 д.17а лл.273об - 274
Рождение ребёнка
1778

Сын: Букреев Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 454. Л. 441об.
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Букреев Егор Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 675. Л. 38об.
Смерть
До 1816
Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
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