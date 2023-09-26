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Гайдт Федор Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1912

Дата смерти

17.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1912

Отец: Гайдт Иосиф Христианович

Мать: Гайдт Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
13.11.1939

Дочь: Машонкина Элеонора Федоровна

Мать ребёнка: Гайдт Вера Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдт Вера Семеновна

Смерть
17.01.1979
Аккала, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
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