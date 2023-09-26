Гайдт Федор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1912
Дата смерти17.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1912
Отец: Гайдт Иосиф Христианович
Мать: Гайдт Пелагия Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1939
Дочь: Машонкина Элеонора Федоровна
Мать ребёнка: Гайдт Вера Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайдт Вера Семеновна
Смерть
17.01.1979
Аккала, Самарский район, Восточно-Казахстанская область