Стефан Терентьев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Терентий Демидов
Мать: не указана
По исповедным росписям 1864 г. возраст указан 49 лет. (1815 г.р.).
Рождение ребёнка
1843
Сын: Виктор Стефанов
Мать ребёнка: Вера Максимова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Прокопий Стефанов
Мать ребёнка: Вера Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Максимова
Смерть
Неизвестно