Стефан Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Терентьев

Место рождения

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Терентий Демидов

Мать: не указана

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
По исповедным росписям 1864 г. возраст указан 49 лет. (1815 г.р.).
Рождение ребёнка
1843

Сын: Виктор Стефанов

Мать ребёнка: Вера Максимова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Прокопий Стефанов

Мать ребёнка: Вера Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Максимова

Смерть
Неизвестно
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