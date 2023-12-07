Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Лазарь Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно