Киселев Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Виктор
Рождение ребёнка
27.01.1974
Сын: Киселев Олег Вячеславович
Мать ребёнка: Киселева Ольга
Рождение ребёнка
13.06.1975
Сын: Киселев Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Киселева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Киселева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Ольга
Смерть
Неизвестно