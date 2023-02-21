Киселев Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Виктор

Мать: Киселева Галина Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1974

Сын: Киселев Олег Вячеславович

Мать ребёнка: Киселева Ольга

Рождение ребёнка
13.06.1975

Сын: Киселев Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Киселева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Киселева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ольга

Смерть
Неизвестно
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