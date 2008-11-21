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Петров Илья Алексеевич
Петров Илья Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.2008
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Петрова (Запаренчук) Ольга Сергеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2008
Отец: не указан
Мать:
Петрова Ольга Сергеевна
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