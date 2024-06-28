Григорьева Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1916
Дата смерти16.07.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916
Отец: Спирин Виктор
Рождение ребёнка
30.05.1937
Дочь: Иванова Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Григорьев Гаврил Алексеевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Григорьева Алевтина Гавриловна
Отец ребёнка: Григорьев Гаврил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.05.1947
Сын: Григорьев Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Григорьев Гаврил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.10.1948
Сын: Григорьев Виктор Гаврилович
Отец ребёнка: Григорьев Гаврил Алексеевич
Смерть
16.07.1975