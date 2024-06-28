Григорьева Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Анастасия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1916

Дата смерти

16.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916

Отец: Спирин Виктор

Мать: Спирина Кристина Даниловна

Рождение ребёнка
30.05.1937

Дочь: Иванова Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Григорьев Гаврил Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Григорьева Алевтина Гавриловна

Отец ребёнка: Григорьев Гаврил Алексеевич

Рождение ребёнка
20.05.1947

Сын: Григорьев Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Григорьев Гаврил Алексеевич

Рождение ребёнка
20.10.1948

Сын: Григорьев Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Григорьев Гаврил Алексеевич

Смерть
16.07.1975

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