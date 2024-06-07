Коробов Федор Сергеевич 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробов Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Коробов Сергей Никифорович

Мать: Коробова (Коробова) Елена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Анпида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Татьяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова (Сулаева) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Василий Федорович

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Параскева Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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