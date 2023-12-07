Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Антон Иванович
Мать: Флена Авдеева
Рождение ребёнка
06.06.1837
Дочь: Суворова Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1843
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Скрипино
Смерть
1880