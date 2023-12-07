Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Антон Иванович

Мать: Флена Авдеева

Рождение ребёнка
06.06.1837

Дочь: Суворова Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1843

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Скрипино
Смерть
1880
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