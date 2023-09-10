Кривецкая Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривецкая Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривецкая Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривецкий Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривецкий Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривецкий Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривецкий Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривецкий Дмитрий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривецкий Дмитрий Ильич

Смерть
Неизвестно
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