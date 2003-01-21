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(Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Викторовна
(Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.2003
Пол
Женский
Отец
Муравьев Виктор Александрович
1972 г.р.
Мать
Муравьева Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.2003
Отец:
Муравьев Виктор Александрович
Мать:
Муравьева Ольга
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