Иванов Андрей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иванов Архип Васильевич
Мать: Иванова Иванова1
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Иванова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Иванова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Иванова Наталья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно