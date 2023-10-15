Иванов Андрей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Андрей Архипович

Иванов Андрей Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иванов Архип Васильевич

Мать: Иванова Иванова1

Рождение ребёнка
1819

Сын: Иванов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иванов Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иванов Антон Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Наталья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close