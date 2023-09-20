Трифонова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1985
Отец ребёнка: Трифоноф Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын татьяны2
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын Татьяны
Отец ребёнка: не указан