Трифонова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1985

Сын: Трифонов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Трифоноф Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифоноф Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын татьяны2

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын Татьяны

Отец ребёнка: не указан

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