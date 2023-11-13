Меньшикова Анна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Анна Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Дионисий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Меньшиков Степан Степанович

Отец ребёнка: Меньшиков Степан Максимович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Меньшиков Дементий Степанович

Отец ребёнка: Меньшиков Степан Максимович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Меньшикова Александра Степановна

Отец ребёнка: Меньшиков Степан Максимович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Меньшикова Фекла Степановна

Отец ребёнка: Меньшиков Степан Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Степан Максимович

Смерть
Неизвестно
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