Меньшикова Анна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Дионисий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Меньшиков Степан Степанович
Отец ребёнка: Меньшиков Степан Максимович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Меньшиков Дементий Степанович
Отец ребёнка: Меньшиков Степан Максимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Меньшикова Александра Степановна
Отец ребёнка: Меньшиков Степан Максимович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Меньшикова Фекла Степановна
Отец ребёнка: Меньшиков Степан Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно