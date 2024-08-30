Ступина (Хнаева) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Хнаев Андрей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1831
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ступин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Ступин Александр Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1842
Дочь: Маслова (Ступина) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ступин Александр Федорович