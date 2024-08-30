Ступина (Хнаева) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Хнаева) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Хнаев Андрей Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1831

Муж: Ступин Александр Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ступин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Ступин Александр Федорович

Рождение ребёнка
05.09.1842

Дочь: Маслова (Ступина) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ступин Александр Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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