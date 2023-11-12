Пущин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти07.10.1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Пущин Петр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Набокова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1798
Сын: Пущин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1842