Пущин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пущин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

07.10.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Пущин Петр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Набокова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1798

Сын: Пущин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1842
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