Белей (Батурина) Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.2003
Дочь: Белей Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Белей Евгений Александрович
Рождение ребёнка
07.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белей Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно