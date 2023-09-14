Белей (Батурина) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белей (Батурина) Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.2003

Дочь: Белей Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Белей Евгений Александрович

Рождение ребёнка
07.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белей Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белей Евгений Александрович

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