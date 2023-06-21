Калиниченко Пётр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиниченко Пётр Максимович

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

21.12.1906

Дата смерти

20.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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1931 г.р.
1936 г.р.
1941 г.р.
1944 г.р.

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906

Отец: Калениченко Максим Вакхович

Мать: Калениченко Мелания Косьмина

терны, Сумская область Ukraine
Бракосочетание
20.01.1927

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1931

Сын: Калиниченко Степан Петрович

Мать ребёнка: Калиниченко Ульяна Стефановна

хутор Песчаное
Рождение ребёнка
09.11.1936

Сын: Калиниченко Борис Петрович

Мать ребёнка: Калиниченко Ульяна Стефановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Калиниченко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Калиниченко Ульяна Стефановна

Рождение ребёнка
15.05.1944

Дочь: Лавщенко Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Калиниченко Ульяна Стефановна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.09.1993
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