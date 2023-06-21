Калиниченко Пётр Максимович
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения21.12.1906
Дата смерти20.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906
терны, Сумская область Ukraine
Бракосочетание
20.01.1927
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1931
Сын: Калиниченко Степан Петрович
Мать ребёнка: Калиниченко Ульяна Стефановна
хутор Песчаное
Рождение ребёнка
09.11.1936
Сын: Калиниченко Борис Петрович
Мать ребёнка: Калиниченко Ульяна Стефановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Калиниченко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Калиниченко Ульяна Стефановна
Рождение ребёнка
15.05.1944
Дочь: Лавщенко Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Калиниченко Ульяна Стефановна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.09.1993