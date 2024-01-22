Картавых -- Фекла Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1881
Сын: Картавых Илларион Матвеевич
Отец ребёнка: Картавых Матвей Фёдорович
Устюжанино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно