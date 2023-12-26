Трубицына Агафья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Трубицын Иван Иванов
Отец ребёнка: Трубицын Иван Иванов
Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубицын Иван Иванов
Смерть
Неизвестно