Трубицына Агафья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына Агафья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Трубицын Иван Иванов

Отец ребёнка: Трубицын Иван Иванов

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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