Удоль Карл Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
13.04.1920
Сын: Удоль Марк Карлович
Мать ребёнка: Удоль Мария Авксентиевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
До 1920
Крестьянин Вейсенштейнского уезда Эстляндской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удоль Мария Авксентиевна
Смерть
Неизвестно