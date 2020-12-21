Новгородцев Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1973
Дата смерти21.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.198
Дочь: Ушкина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Новгородцева Марина Викторовна
Рождение
18.09.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новгородцев Вадим Алексеевич
Мать ребёнка: Новгородцева Марина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2020