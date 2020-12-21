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Новгородцев Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1973

Дата смерти

21.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.198

Дочь: Ушкина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Новгородцева Марина Викторовна

Рождение
18.09.1973

Отец: Новгородцев Валерий Николаевич

Мать: Новгородцева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новгородцев Вадим Алексеевич

Мать ребёнка: Новгородцева Марина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородцева Марина Викторовна

Смерть
21.12.2020
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