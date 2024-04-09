Турыгина (Глазунова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глазунов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1941
Дочь: Виноградова (Турыгина) Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Турыгин Илья Васильевич
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно