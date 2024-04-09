Турыгина (Глазунова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина (Глазунова) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазунов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1941

Дочь: Виноградова (Турыгина) Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Турыгин Илья Васильевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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