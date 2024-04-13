Алексеевна, Назарова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти01.06.1964
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Ефим
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Луконина, Ефимовна (Ефимовна) Евдокия
Отец ребёнка: Назаров Ефим
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Отец ребёнка: Назаров Ефим
Свидетельство о рождении II-РУ №281737 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Рождение ребёнка
30.10.1908
Сын: Назаров Иван
Отец ребёнка: Назаров Ефим
Похозяйственная книга №1 основных производственных показателей хозяйств колхозников с. Куликовка на 1940, 1941, 1942 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 153-154
Смерть
01.06.1964
Перед смертью сошла с ума. Держали на печке