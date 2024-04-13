Алексеевна, Назарова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеевна, Назарова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

01.06.1964

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Ефим

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Луконина, Ефимовна (Ефимовна) Евдокия

Отец ребёнка: Назаров Ефим

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна

Отец ребёнка: Назаров Ефим

Свидетельство о рождении II-РУ №281737 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Рождение ребёнка
30.10.1908

Сын: Назаров Иван

Отец ребёнка: Назаров Ефим

Похозяйственная книга №1 основных производственных показателей хозяйств колхозников с. Куликовка на 1940, 1941, 1942 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 153-154
Смерть
01.06.1964
Перед смертью сошла с ума. Держали на печке

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