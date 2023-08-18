Рябева Ефимья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябева Ефимья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Агафья Мокеева

Отец ребёнка: Рябев Мокей (Мочка) Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябев Мокей (Мочка) Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710
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