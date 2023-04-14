Варгина (Дягилева) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1976
Дочь: Варгина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Варгин Анатолий Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.07.1981
Дочь: Слесарева Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Варгин Анатолий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно