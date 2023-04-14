Варгина (Дягилева) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варгина (Дягилева) Галина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1976

Дочь: Варгина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Варгин Анатолий Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.07.1981

Дочь: Слесарева Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Варгин Анатолий Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгин Анатолий Евгеньевич

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