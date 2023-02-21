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(Ильиных) Анастасия Даниловна
(Ильиных) Анастасия Даниловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1808
Пол
Женский
Отец
Ильиных Даниил Иванович
Вычислено 1790 г.р.
Мать
(Ильиных) Анна
Вычислено 1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец:
Ильиных Даниил Иванович
Мать:
Анна
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