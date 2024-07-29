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Устюжанин Яков Яковлевич

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Устюжанин Яков

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанина (--) Евдокия Яковлевна

Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Устюжанин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Устюжанин Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Устюжанин Никита Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.08.1847

Дочь: Устюжанина Евдркия Яковлевна

Мать ребёнка: Устюжанина (--) Евдокия Яковлевна

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
6-18
Смерть
Неизвестно

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