Устюжанин Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Устюжанин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1828
Сын: Устюжанин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Устюжанин Никита Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1847
Дочь: Устюжанина Евдркия Яковлевна
Мать ребёнка: Устюжанина (--) Евдокия Яковлевна
6-18
Смерть
Неизвестно