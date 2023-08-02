Чолпан (Джанахай) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Джанахай) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чолпан Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чолпан Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чолпан Николай Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чолпан Николай Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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