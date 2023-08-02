Чолпан (Джанахай) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно