Глушков Семен
Место рождения
Дата рождения30.01.1888
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1888
Отец: Глушков Степан
Мать: Глушкова Евдокия
Бракосочетание
27.01.1914
Жена: Глушкова Мария
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Глушкова Мария
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Глушкова Мария
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Чернятьева Екатерина
Мать ребёнка: Глушкова Мария
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Бракосочетание
1930
Жена: Кристина
Рождение ребёнка
1931
Сын: Глушков Анатолий
Мать ребёнка: Кристина
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
1934
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
1937
Сын: Глушков Виталий
Мать ребёнка: Кристина
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести во время ВОВ