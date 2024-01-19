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Глушков Семен

Место рождения

Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.01.1888

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1888

Отец: Глушков Степан

Мать: Глушкова Евдокия

Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1914

Жена: Глушкова Мария

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Глушкова Мария

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Глушкова Мария

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Чернятьева Екатерина

Мать ребёнка: Глушкова Мария

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Бракосочетание
1930

Жена: Кристина

Рождение ребёнка
1931

Сын: Глушков Анатолий

Мать ребёнка: Кристина

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кристина

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
1937

Сын: Глушков Виталий

Мать ребёнка: Кристина

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести во время ВОВ
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