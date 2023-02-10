Шарипова Асель Динисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова Асель Динисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.2023

Пол

Женский

Отец

2021 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2023

Отец: Шарипов Тамерлан Динисович

Мать: не указана

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