Аксельман Идонея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Сетинис
Отец ребёнка: Аксельман Гайн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Ирана
Отец ребёнка: Аксельман Гайн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Горденеус
Отец ребёнка: Аксельман Гайн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксельман Гайн
Смерть
Неизвестно