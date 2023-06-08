Аксельман Идонея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Идонея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Сетинис

Отец ребёнка: Аксельман Гайн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Ирана

Отец ребёнка: Аксельман Гайн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Горденеус

Отец ребёнка: Аксельман Гайн

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Гайн

Смерть
Неизвестно
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