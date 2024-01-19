Колыхалов Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колыхалов Алексей Викторович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
26.04.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Запись о бракосочетании: МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Фонд ЦЕРКВИ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СОРОКА Г. МОСКВЫ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНО... Показать все
Смерть
Неизвестно
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