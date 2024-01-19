Колыхалов Алексей Викторович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
26.04.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Запись о бракосочетании: МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Фонд ЦЕРКВИ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СОРОКА Г. МОСКВЫ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНО... Показать все
Смерть
Неизвестно