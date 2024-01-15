Гусева (Ананьина) Акилина Николаевна
Место рожденияКрутиха
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Ананьин Николай Фёдорович
Мать: не указана
Крутиха
Бракосочетание
20.01.1882
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
06.02.1883
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
08.05.1884
Отец ребёнка: Гусев Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно