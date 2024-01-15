Гусева (Ананьина) Акилина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Ананьина) Акилина Николаевна

Место рождения

Крутиха

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Ананьин Николай Фёдорович

Мать: не указана

Крутиха
Бракосочетание
20.01.1882

Муж: Гусев Василий Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
06.02.1883

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Семёнович

Рождение ребёнка
08.05.1884

Сын: Гусев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гусев Василий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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