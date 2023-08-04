Мотюкова Василиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти1783 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Матрёна Трофимовна
Отец ребёнка: Мотюков Трофим Матвеевич
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Феврония Трофимовна
Отец ребёнка: Мотюков Трофим Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
1783 ст.