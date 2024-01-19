Шелепина (Чайковская) Вера Ефимовна
Место рождения
Дата рождения30.09.1892
Дата смерти11.06.1974
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1892
Рождение ребёнка
18.08.1918
Сын: Шелепин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шелепин Николай Георгиевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Шелепин Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Шелепин Николай Георгиевич
Смерть
11.06.1974