Шелепина (Чайковская) Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина (Чайковская) Вера Ефимовна

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

30.09.1892

Дата смерти

11.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1892

Отец: Чайковский Хаим Менделевич

Мать: Чайковская Хана Михелевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1918

Сын: Шелепин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шелепин Николай Георгиевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Шелепин Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Шелепин Николай Георгиевич

Смерть
11.06.1974
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