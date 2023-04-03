Ступина (Корниенко) Христина Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Корниенко) Христина Хрисанфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

20.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Корниенко Отец

Мать: Мать Екатерина

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ступина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ступин Николай Тихонович

Село Барлук, Куйтунский район, Иркутская обл
Рождение ребёнка
07.11.1932

Дочь: Михейкина Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Ступин Николай Тихонович

Село Барлук, Куйтунский район, Иркутская обл
Работа или профессия
Между 1940 и 1945
пос. Нагорный, Якутской АО
Ветеринарный фельдшер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Николай Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городничий Николай Иванович

Смерть
20.09.1976
г. Благовещенск Амурской области
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