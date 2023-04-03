Ступина (Корниенко) Христина Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти20.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Корниенко Отец
Мать: Мать Екатерина
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ступина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ступин Николай Тихонович
Село Барлук, Куйтунский район, Иркутская обл
Рождение ребёнка
07.11.1932
Дочь: Михейкина Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Ступин Николай Тихонович
Село Барлук, Куйтунский район, Иркутская обл
Работа или профессия
Между 1940 и 1945
пос. Нагорный, Якутской АО
Ветеринарный фельдшер
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1976
г. Благовещенск Амурской области