Гаранин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.2010
Сын: Гаранин Данил Владимирович
Мать ребёнка: Гаранина Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
25.08.2014
Сын: Гаранин Демид Владимирович
Мать ребёнка: Гаранина Юлия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаранина Юлия Викторовна