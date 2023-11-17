Гаранин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.2010

Сын: Гаранин Данил Владимирович

Мать ребёнка: Гаранина Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
25.08.2014

Сын: Гаранин Демид Владимирович

Мать ребёнка: Гаранина Юлия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаранина Юлия Викторовна

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