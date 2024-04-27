Авхутская Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1972
Отец: Авхутский Александр
Мать: Авхутская Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокич Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Мокич Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокич София Алексеевна
Отец ребёнка: Мокич Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мокич Алексей Юрьевич