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(Парунцева) Галина
(Парунцева) Галина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Парунцева Павел
Мать
Парунцева (Коновалова) Татьяна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Парунцева Павел
Мать:
Парунцева Татьяна
Смерть
Неизвестно
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