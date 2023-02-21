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(Парунцева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Парунцева Павел

Мать: Парунцева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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