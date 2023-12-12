Абрамова (Климова) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Климова) Устинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1975

Сын: Абрамов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Абрамов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
12.02.1987

Сын: Абрамов Денис Александрович

Отец ребёнка: Абрамов Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Александр Юрьевич

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