Абрамова (Климова) Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1975
Сын: Абрамов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Абрамов Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
12.02.1987
Сын: Абрамов Денис Александрович
Отец ребёнка: Абрамов Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно