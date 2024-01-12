Алефтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алефтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Штыркина Галина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Аркадьевич

Отец ребёнка: Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аркадий

Смерть
Неизвестно
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