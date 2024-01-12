Алефтина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Аркадьевич
Отец ребёнка: Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аркадий
Смерть
Неизвестно