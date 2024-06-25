Смирнов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1884 ст.
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.04.1914 ст.
Дочь: - (Смирнова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Смирнова (Панова) Евдокия Адриановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.329-330 (Рождение №-36ж)
Рождение ребёнка
1918
Дочь: - (Смирнова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Смирнова (Панова) Евдокия Адриановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: - (Смирнова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Смирнова (Панова) Евдокия Адриановна
Смерть
После 1939