Смирнов Александр Андреевич 11.03.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Александр Андреевич

Место рождения

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

11.03.1884 ст.

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
24.10.1905 ст.

Жена: Смирнова (Панова) Евдокия Адриановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.04.1914 ст.

Дочь: - (Смирнова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Смирнова (Панова) Евдокия Адриановна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.329-330 (Рождение №-36ж)
Рождение ребёнка
1918

Дочь: - (Смирнова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Смирнова (Панова) Евдокия Адриановна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: - (Смирнова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Смирнова (Панова) Евдокия Адриановна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1939

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